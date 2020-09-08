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КХЛ

Дубль Токранова помог СКА победить "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:4
Хоккеисты СКА Егор Алеев/ТАСС
Описание
Хоккеисты СКА
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 8 сентября. Петербургский СКА обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде в присутствии 1 650 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Василий Токранов (16-я и 28-я минуты), Андрей Кузьменко (27), Виктор Антипин (30), Василий Подколзин (43) и Антон Бурдасов (58). У проигравших отличились Антон Шенфельд (23), Андрей Белевич (51), Джастин Клус (53) и Дамир Жафяров (55).

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Ранее во вторник екатеринбургский "Автомобилист" на домашней площадке разгромил пекинский "Куньлунь" (7:0), заброшенной шайбой отметился нападающий Павел Дацюк, проводивший 250-й матч в КХЛ. Дацюк вышел на третье место в списке самых возрастных авторов голов в лиге (42 года и 50 дней). Первое место по этому показателю занимает Вячеслав Козлов (42 года и 254 дня), второе - Сергей Федоров (42 года и 100 дней).

СКА одержал вторую победу в трех стартовых матчах регулярного сезона и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав пять очков и уступая московскому ЦСКА по дополнительным показателям. "Торпедо" идет девятым на Востоке, имея в активе два очка после трех встреч.

В следующем матче СКА дома примет ярославский "Локомотив", "Торпедо" на выезде встретится с екатеринбургским "Автомобилистом". Обе встречи пройдут 11 сентября.

В других матчах игрового дня челябинский "Трактор" на домашней площадке в овертайме уступил "Сочи" (2:3), подольский "Витязь" в гостях проиграл рижскому "Динамо" (3:4).

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА32000108-55
2СКА310001010-85
3Локомотив22000009-24
4Северсталь32000019-94
5Динамо Мн31100018-84
6Витязь310000210-82
7Йокерит21000013-12
8Динамо Р20000023-60
9Спартак31000025-92
10Сочи20100024-112
11Динамо М20000022-50
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Автомобилист330000011-16
2Авангард330000011-36
3Салават Юлаев330000011-66
4Металлург22000008-14
5Ак Барс30200016-84
6Трактор31000116-73
7Барыс31000118-103
8Нефтехимик21000015-52
9Торпедо НН310000210-122
10Сибирь30000034-70
11Амур30000026-160
12Куньлунь30000032-120

 

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