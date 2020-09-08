Дубль Токранова помог СКА победить "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 8 сентября. Петербургский СКА обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде в присутствии 1 650 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Василий Токранов (16-я и 28-я минуты), Андрей Кузьменко (27), Виктор Антипин (30), Василий Подколзин (43) и Антон Бурдасов (58). У проигравших отличились Антон Шенфельд (23), Андрей Белевич (51), Джастин Клус (53) и Дамир Жафяров (55).
Ранее во вторник екатеринбургский "Автомобилист" на домашней площадке разгромил пекинский "Куньлунь" (7:0), заброшенной шайбой отметился нападающий Павел Дацюк, проводивший 250-й матч в КХЛ. Дацюк вышел на третье место в списке самых возрастных авторов голов в лиге (42 года и 50 дней). Первое место по этому показателю занимает Вячеслав Козлов (42 года и 254 дня), второе - Сергей Федоров (42 года и 100 дней).
СКА одержал вторую победу в трех стартовых матчах регулярного сезона и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав пять очков и уступая московскому ЦСКА по дополнительным показателям. "Торпедо" идет девятым на Востоке, имея в активе два очка после трех встреч.
В следующем матче СКА дома примет ярославский "Локомотив", "Торпедо" на выезде встретится с екатеринбургским "Автомобилистом". Обе встречи пройдут 11 сентября.
В других матчах игрового дня челябинский "Трактор" на домашней площадке в овертайме уступил "Сочи" (2:3), подольский "Витязь" в гостях проиграл рижскому "Динамо" (3:4).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|3
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|8-5
|5
|2
|СКА
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|10-8
|5
|3
|Локомотив
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|9-2
|4
|4
|Северсталь
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|9-9
|4
|5
|Динамо Мн
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|8-8
|4
|6
|Витязь
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|10-8
|2
|7
|Йокерит
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3-1
|2
|8
|Динамо Р
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|3-6
|0
|9
|Спартак
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|5-9
|2
|10
|Сочи
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|4-11
|2
|11
|Динамо М
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2-5
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Автомобилист
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|11-1
|6
|2
|Авангард
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|11-3
|6
|3
|Салават Юлаев
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|11-6
|6
|4
|Металлург
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|8-1
|4
|5
|Ак Барс
|3
|0
|2
|0
|0
|0
|1
|6-8
|4
|6
|Трактор
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|6-7
|3
|7
|Барыс
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|8-10
|3
|8
|Нефтехимик
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5-5
|2
|9
|Торпедо НН
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|10-12
|2
|10
|Сибирь
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|4-7
|0
|11
|Амур
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|6-16
|0
|12
|Куньлунь
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|2-12
|0