Дубль Токранова помог СКА победить "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Василий Токранов (16-я и 28-я минуты), Андрей Кузьменко (27), Виктор Антипин (30), Василий Подколзин (43) и Антон Бурдасов (58). У проигравших отличились Антон Шенфельд (23), Андрей Белевич (51), Джастин Клус (53) и Дамир Жафяров (55).

ТАСС, 8 сентября. Петербургский СКА обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде в присутствии 1 650 зрителей.

Ранее во вторник екатеринбургский "Автомобилист" на домашней площадке разгромил пекинский "Куньлунь" (7:0), заброшенной шайбой отметился нападающий Павел Дацюк, проводивший 250-й матч в КХЛ. Дацюк вышел на третье место в списке самых возрастных авторов голов в лиге (42 года и 50 дней). Первое место по этому показателю занимает Вячеслав Козлов (42 года и 254 дня), второе - Сергей Федоров (42 года и 100 дней).

СКА одержал вторую победу в трех стартовых матчах регулярного сезона и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав пять очков и уступая московскому ЦСКА по дополнительным показателям. "Торпедо" идет девятым на Востоке, имея в активе два очка после трех встреч.

В следующем матче СКА дома примет ярославский "Локомотив", "Торпедо" на выезде встретится с екатеринбургским "Автомобилистом". Обе встречи пройдут 11 сентября.

В других матчах игрового дня челябинский "Трактор" на домашней площадке в овертайме уступил "Сочи" (2:3), подольский "Витязь" в гостях проиграл рижскому "Динамо" (3:4).