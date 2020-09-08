Блинкова и Кудерметова не смогли выйти в финал US Open в парном разряде

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 7:5 в пользу Звоноревой и Зигемунд. В финале пара встретится с победительницами матча Эйжа Мухаммад / Тейлор Таунсенд (обе - США) - Николь Меличар (США) / Сюй Ифань (Китай).

ТАСС, 8 сентября. Российские теннисистки Анна Блинкова и Вероника Кудерметова проиграли соотечественнице Вере Звонаревой и немке Лауре Зигемундс в полуфинале US Open в парном разряде. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

23-летняя Кудерметова занимает 26-ю строчку в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), 21-летняя Блинкова - 54-ю. На их счету один титул под эгидой организации. Для обеих спортсменок выход в полуфинал US Open в парном разряде является высшим достижением на турнирах серии Большого шлема.

35-летняя Звонарева располагается на 86-й строчке в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету девять титулов в парном разряде на турнирах под эгидой организации. 32-летняя Зигемунд находится на 59-м месте в рейтинге, в парном разряде она завоевала пять титулов. В активе Звонаревой две победы в парном разряде на турнирах Большого шлема - на Открытых чемпионатах Австралии (2012) и США (2006).

Турнир завершится 13 сентября. Действующими победительницами US Open в парном разряде являются бельгийка Элизе Мертенс и белоруска Арина Соболенко. Соревнования проходят без зрителей.