БК "Локомотив-Кубань" приостановил тренировки из-за случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 8 сентября. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" приостановил тренировочный процесс из-за случаев заражения коронавирусом в команде. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По этой же причине краснодарский клуб отказался от участия в предсезонном товарищеском турнире Кубок Невы, который запланирован на 10-11 сентября.

"Результаты [тестов] отправлены для перепроверки в лабораторию Роспотребнадзора. В четверг мы получим окончательные результаты. До этого времени тренировочный процесс приостановлен, все члены команды и тренерский штаб находятся на изоляции", - сказал начальник медицинского штаба краснодарского клуба Константин Шубин.

"Локомотив-Кубань" - серебряный и бронзовый призер Единой лиги ВТБ, в 2013 году краснодарский клуб стал обладателем Еврокубка.

Сезон-2020/21 Единой лиги ВТБ начнется 20 сентября матчем "Химки" (Московская область) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Первый матч "Локомотив-Кубань" должен провести 23 сентября дома против эстонского "Калева", путь в Еврокубке краснодарский клуб начнет 30 сентября домашним матчем против бельгийского "Антверпена".