Хомуха: польские футболисты использовали преимущество в росте против российской молодежки

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Молодежная сборная Польши по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года против команды России использовала свое преимущество в росте. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер российской молодежки Дмитрий Хомуха.

Молодежная сборная России во вторник проиграла на выезде полякам со счетом 0:1.

"Подвела реализация, были у наших ребят хорошие подходы, не забили только, - сказал Хомуха. - Соперник имел преимущество по антропометрии, в росте, не доработали после стандартного положения, за что и были наказаны. Счет на табло говорит, что поляки использовали козыри, которые у них были, здесь все закономерно".

В составе российской команды Хомуха выделил полузащитника Максима Глушенкова, а также отметил нехватку пропускавшего матч из-за травмы защитника Игоря Дивеева. "До травмы Глушенков впереди здорово обострял, действовал эффективно, создавал проблемы, двигался хорошо, очень жаль, что он получил повреждение. Дивеев - наш системообразующий игрок, ключевой в обороне, особенно важный при стандартных положениях. Именно тот козырь, который был у поляков в росте, он, конечно, в этом плане помог бы", - отметил собеседник агентства.

"Дальнейший турнирный расклад не от нас зависит. Команды Болгарии и Сербии, с которыми полякам еще играть, соперники достаточно серьезные, все возможно. Просто нужно самим брать шесть очков в заключительных матчах".

Заключительные матчи отборочного турнира сборная России проведет против команд Эстонии (дома, 9 октября) и Латвии (в гостях, 13 октября). Поляки сыграют против сербов (в гостях, 9 октября), а также дома с болгарами (13 октября) и латвийцами (17 ноября).