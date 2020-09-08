Тарпищев: Звонарева и Зигемунд имеют шансы на победу в финале US Open

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд могут победить в финале US Open. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Во вторник Звонарева и Зигемунд в трех сетах обыграли россиянок Анну Блинкову и Веронику Кудерметову в полуфинале.

"Звонарева уже не раз выигрывала парные комбинации, и Зигемунд тоже хорошая парница, так что все логично, - сказал Тарпищев. - Они были лучше взаимозаменяемы на корте, чем наши молодые. Всех на US Open колбасит из-за психики, поэтому давать прогнозы на финал сложно, но шансы, конечно, есть".

35-летняя Звонарева располагается на 86-й строчке в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету девять титулов в парном разряде на турнирах под эгидой организации. 32-летняя Зигемунд находится на 59-м месте в рейтинге, в парном разряде она завоевала пять титулов. В активе Звонаревой две победы в парном разряде на турнирах Большого шлема - на Australian Open (2012) и США (2006).

Турнир завершится 13 сентября. Действующими победительницами US Open в парном разряде являются бельгийка Элизе Мертенс и белоруска Арина Соболенко. Соревнования проходят без зрителей.