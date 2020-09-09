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Мировой футбол

СМИ: Футболист сборной Испании Траоре может перейти из "Вулверхэмптона" в "Ювентус"

Стоимость игрока составляет не менее €70 млн

ТАСС, 9 сентября. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" заинтересован в услугах нападающего сборной Испании Адама Траоре, выступающего за английский "Вулверхэмптон". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Calciomercato.

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По информации источника, услуги Траоре предложил "Ювентусу" агент игрока Жорже Мендеш. Основной проблемой при переходе может стать трансферная цена 24-летнего нападающего, которая составляет не менее €70 млн. Мендеш работает над поиском решения проблемы, а "Ювентус" взял паузу на размышления. Переход может осуществиться лишь при уходе из туринского клуба бразильского форварда Дугласа Косты и итальянского полузащитника Федерико Бернардески.

Траоре - воспитанник испанской "Барселоны", за "Вулверхэмптон" он выступает с 2018 года, до этого форвард играл за английские "Астон Виллу" и "Мидлсбро". В прошедшем сезоне Траоре провел 54 матча в составе "Вулверхэмптона" во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.

В августе Траоре во второй раз получил вызов в расположение сборной Испании, но не смог сыграть за национальную команду из-за заражения коронавирусом. В прошлый раз он не сумел выйти на поле из-за травмы.

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