Осака сыграет с Брэди в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису

ТАСС, 9 сентября. Японская теннисистка Наоми Осака в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open) обыграла американку Шелби Роджерс. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

Матч закончился со счетом 6:3, 6:4 в пользу 22-летней японки. В полуфинале она сыграет с еще одной американкой Дженнифер Брэди. Встреча состоится 11 сентября.

Осака занимает девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Японская теннисистка становилась победительницей US Open (2018) и Открытого чемпионата Австралии (2019). Всего в ее активе пять титулов WTA.

Роджерс 27 лет, она располагается на 93-й строчке мирового рейтинга. Американка ни разу не побеждала на турнирах WTA. Лучшим ее результатом на турнирах серии большого шлема является выход в четвертьфинал, чего она добивалась на Открытом чемпионате Австралии (2017) и текущем US Open.

Турнир завершится 13 сентября. Действующей победительницей US Open является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.