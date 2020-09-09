"Вегас" обыграл "Даллас" в матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ

Российский форвард "Далласа" Александр Радулов провел на площадке 13 минут 31 секунду, нанес один бросок по воротам и совершил три силовых приема. Его партнер по команде Денис Гурьянов за 15 минут 12 секунд на льду нанес два броска и совершил девять силовых приемов. Голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 24 броска, пропустил три шайбы и был заменен после второго периода на Джейка Оттингера.

Вратарь "Вегаса" Робин Ленер сделал 24 сейва и провел четвертый матч "на ноль" в текущем плей-офф. Ленер был признан второй звездой встречи. Лучшим игроком матча стал Штясны, третьей звездой - Носек.

Счет в серии до четырех побед стал равным 1-1. Следующий матч финала Западной конференции пройдет 11 сентября (начало - 03:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли проводятся на арене в Эдмонтоне.