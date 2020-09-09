"Майами" вышел в финал плей-офф Восточной конференции НБА впервые с 2014 года

ТАСС, 9 сентября. "Майами" победил "Милуоки" в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в финал Восточной конференции. Встреча завершилась со счетом 103:94.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Милуоки" Крис Миддлтон, набравший 23 очка. Центровой команды Брук Лопес оформил дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов. Самыми результативными баскетболистами в составе "Майами" стали защитник Горан Драгич и форвард Джимми Батлер (по 17 очков). В активе Батлера также 10 подборов, что позволило ему оформить дабл-дабл.

"Майами" выиграл серию со счетом 4-1. Команда вышла в финал Восточной конференции впервые с 2014 года. Клуб трижды становился чемпионом НБА (2006, 2012, 2013). Соперником команды станет победитель противостояния между "Бостоном" и "Торонто" (3-2).

В другом матче игрового дня "Лос-Анджелес Лейкерс" в третьем матче полуфинала Западной конференции победил "Хьюстон" (112:102). Счет в серии стал 2-1 в пользу "Лейкерс". Следующая встреча пройдет 11 сентября.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.