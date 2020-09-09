Песков: награждение финалистов шахматной олимпиады золотом не принижает победу россиян

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Награждение золотыми медалями обоих финалистов Всемирной шахматной онлайн-олимпиады не принижает победу сборной России в турнире. Такое мнение ТАСС высказал пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков.

Песков надеется на успешное возобновление турнира претендентов именно в Екатеринбурге

Сборная России по итогам двух матчей в финале онлайн-олимпиады обыграла индийскую команду со счетом 3:3, 4,5:1,5. Во втором матче у двух индийских шахматистов закончилось время из-за проблем с интернетом. Индийская сторона подала апелляцию на результат финала. Позднее FIDE приняла решение вручить золотые медали обеим командам.

"Это нормально (вручение золотых медалей сборным России и Индии - прим. ТАСС) , - сказал Песков. - Это решение FIDE, мы с уважением к этому относимся, но это не принижает победы нашей сборной".

Идея проведения соревнований сборных в онлайн-режиме родилась из-за пандемии коронавируса. Изначально FIDE планировала провести турнир в обычном формате в России. В составе сборной России выступали Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Алексей Сарана, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Полина Шувалова и Маргарита Потапова.