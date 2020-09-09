Призер ЧЕ-2018 в прыжках с шестом Моргунов не выступит на чемпионате России в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов не выступит на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске, в настоящее время он проходит восстановление в Крыму. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Наталья Юхарева.

Чемпионат России по легкой атлетике стартовал в Челябинске во вторник, во второй день будут разыграны награды в прыжках с шестом у мужчин.

"В настоящее время Тимур Моргунов находится в Крыму, где восстанавливается после травмы ахиллова сухожилия. В принципе, он вполне мог бы выступить в Челябинске, но было принято решение поберечь его на следующий сезон, который будет олимпийским", - сказала Юхарева.

На ЧЕ-2018 в Берлине Моргунов был вторым с результатом 6 метров. В феврале 2020 года он выиграл зимний чемпионат России, прыгнув на 5,65 м. В соревнованиях летнего сезона спортсмен участия не принимал.