Смирнов: у Норвегии надо учиться развивать лыжные виды, а не обвинять в наличии астматиков

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские спортивные руководители должны использовать опыт норвежских коллег по развитию в стране биатлона и лыжных гонок, а не объяснять их успехи наличием в национальных сборных спортсменов-астматиков. Такое мнение ТАСС высказал почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов.

Норвежские лыжники одержали победы практически во всех гонках на чемпионате мира 2019 года в австрийском Зефельде. Наибольшее число наград они завоевали и на последнем чемпионате мира по биатлону. Победили они в медальном зачете и на зимней Олимпиаде 2018 года. В России норвежцев часто обвиняют в привлечении к выступлению за сборные страдающих астмой спортсменов, которые благодаря терапевтическим исключениям могут употреблять препараты, содержащие запрещенные вещества.

"Примером недальновидности и политической безграмотности является ситуация, когда все успехи норвежских лыжников или биатлонистов объясняют наличием у них астматиков, - сказал Смирнов. - Быть может, лучше стоит серьезнее посмотреть, почему страна, чье население равно третьей части населения Москвы, на протяжении десятилетий является сильнейшей лыжной державой?"

Собеседник агентства напомнил, что лыжный спорт в Норвегии активно развивается начиная с XIX века, что во многом предопределяет их успехи. "Вот об этом надо говорить. Но надо понимать и следующее: даже если удастся свалить Норвегию, то с кем нам тогда соревноваться? Этим мы убьем вид спорта, мы боремся с соперником, который нужен нашим спортсменам", - заметил Смирнов.