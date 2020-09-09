Грищук заявил, что опасений по возобновлению турнира претендентов в Екатеринбурге нет

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Александр Грищук не испытывает опасений по возобновлению турнира претендентов на мировую корону в Екатеринбурге. Об этом он рассказал ТАСС.
Во вторник Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о возобновлении турнира претендентов 1 ноября. Соревнование примет Екатеринбург, где проходила первая часть турнира. FIDE также выбрала Тбилиси в качестве альтернативного места проведения.
"Много что прерывали - и НБА, и Лигу чемпионов, но все возобновилось. Шахматисты ничем не хуже футболистов или баскетболистов, они уже играют, чем мы отличаемся? И опасений по выступлению в Екатеринбурге нет никаких", - сказал Грищук.
"Другое дело, что все меняется стремительно, и посмотрим, какая ситуация будет к ноябрю, что будут говорить ВОЗ и Роспотребнадзор. Ведь основное решение зависит не от позиции FIDE или от игроков, так бы мы давно все доиграли", - добавил шахматист.
Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 17 марта, но был приостановлен 26 марта из-за пандемии коронавируса. Участники успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5).
Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.