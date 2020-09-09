Грищук заявил, что опасений по возобновлению турнира претендентов в Екатеринбурге нет

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Александр Грищук не испытывает опасений по возобновлению турнира претендентов на мировую корону в Екатеринбурге. Об этом он рассказал ТАСС.

Во вторник Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о возобновлении турнира претендентов 1 ноября. Соревнование примет Екатеринбург, где проходила первая часть турнира. FIDE также выбрала Тбилиси в качестве альтернативного места проведения.

"Много что прерывали - и НБА, и Лигу чемпионов, но все возобновилось. Шахматисты ничем не хуже футболистов или баскетболистов, они уже играют, чем мы отличаемся? И опасений по выступлению в Екатеринбурге нет никаких", - сказал Грищук.