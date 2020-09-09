Дмитрий Басков возглавил Федерацию хоккея Белоруссии

ТАСС, 9 сентября. Дмитрий Басков избран главой Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ). Об этом сообщает пресс-служба федерации.

На этом посту он сменил Геннадия Савилова, который 26 августа подал в отставку. Срок полномочий Баскова составит один год, 10 месяцев и два дня, поскольку выборы были внеочередными.

"В первую очередь, я хотел бы поблагодарить делегатов сегодняшней конференции за оказанное доверие и поддержку, - сказал Басков. - Однако я также хотел бы отметить, что то, чего добилась федерация в последние годы - повышение конкурентной борьбы внутреннего чемпионата, улучшение его маркетинговой привлекательности, реформирование детского хоккея и многое другое - это результат взвешенного подхода команды профессионалов всего хоккейного сообщества".

"Сегодня я вступаю в должность председателя федерации хоккея и я рад, что этому предшествовал долгий путь, позволивший мне пройти всю вертикаль спорта с самого низа: от игрока до тренера детских, юношеских и молодежных сборных команд, от руководителя хоккейной школы до генерального директора клуба второй по силе профессиональной лиги мира. Уверен, что приобретенный опыт позволит с наибольшей эффективностью работать во благо белорусского хоккея", - добавил Басков.

Он отметил, что курс федерации останется прежним. "Мы были во многом схожи во взглядах на развитие хоккея с Геннадием Геннадьевичем, поэтому общий курс останется прежним", - добавил он.

С 2018 года Басков занимал пост генерального директора минского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". "Вопрос совместительства мной должностей в "Динамо", где я занимаю пост генерального директора, и в федерации, где я ранее был заместителем председателя, а теперь стану главой ФХБ, сегодня встал особенно остро. Но в своей работе я всегда считал развитие белорусского хоккея - главным своим приоритетом, поэтому сегодня совместительству придет конец. Я намерен сосредоточить все свои силы на работе в федерации хоккея", - заключил Басков.