Вынесенный матч КХЛ пройдет 10 декабря в Иерусалиме

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вынесенный матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и омским "Авангардом" состоится 10 декабря в Иерусалиме. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Игра пройдет в Иерусалиме 10 декабря между ЦСКА и "Авангардом", - рассказал источник.

Президент клуба "Бат-Ям" Евгений Гусин, с 2013 по 2018 год возглавлявший Федерацию хоккея Израиля, сообщил ТАСС, что матч пройдет на баскетбольной арене, вмещающей 10 тыс. человек.

В сезоне-2018/19 вынесенные игры проходили в Вене с участием ЦСКА, СКА и "Слована в конце октября, а также в конце ноября в Цюрихе с участием армейских клубов и рижского "Динамо". В сезоне-2019/20 матч проходил 23 декабря в швейцарском Давосе между "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом".