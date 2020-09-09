Британские вещательные компании покажут в прямом эфире все сентябрьские матчи АПЛ

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Все 28 сентябрьских матчей чемпионата Англии по футболу сезона-2020/21, который стартует в ближайшую субботу при пустых трибунах, будут показаны в прямом эфире. Это предусматривает соглашение между Английской премьер-лигой (АПЛ) и ведущими вещателями Великобритании - Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime Video и Би-би-си, сообщает газета Financial Times.

По словам представителя одной из компаний - спонсоров команд высшего дивизиона eToro Дилана Холмана, подобные договоренности помогут в определенной степени снизить потери от того, что на аренах не будет болельщиков. АПЛ также проводит переговоры о прямых трансляциях с ведущими радио-вещателями BBC Radio 5 Live и Talksport.

По оценкам премьер-лиги, из-за кризиса с связи с пандемией коронавируса 20 клубов высшего дивизиона потеряют в нынешнем сезоне 540 млн фунтов стерлингов ($717,5 млн). Убытки связаны в том числе с отсутствием болельщиков на аренах. В 16 млн фунтов ($21,2 млн) оценивается принятие на аренах необходимых мер с целью воспрепятствовать распространению коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно о расторжении премьер-лигой трехлетней сделки в размере 525 млн фунтов (почти $700 млн) с китайской цифровой вещательной компанией PPTV по трансляциям в Китае матчей ведущих английских клубов. Такое решение было принято после того, как компания из КНР не выплатила в апреле АПЛ обговоренные в соглашении 160 млн фунтов ($212,6 млн).