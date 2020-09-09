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Футбол в Испании

Месси приступил к тренировкам в общей группе после решения остаться в "Барселоне"

Аргентинец решил продолжить карьеру в "Барселоне", поскольку не хотел вступать в юридический спор с клубом

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Месси вернулся на базу команды в понедельник. Помимо аргентинца в общую группу вернулись полузащитники Филипе Коутиньо, Френки де Йонг, Серхио Бускетс и нападающий Ансу Фати.

Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании покинуть клуб. Позднее он заявил, что принял решение продолжить карьеру в испанской команде, так как не хотел вступать в юридический спор с клубом, а также из-за желания его семьи остаться в Каталонии.

Чемпионат Испании стартует 13 сентября. "Барселона" начнет участие в чемпионате 27 сентября домашним матчем третьего тура против "Вильярреала". Первые два матча были перенесены из-за участия "Барселоны" в плей-офф Лиги чемпионов в августе.

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