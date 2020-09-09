Единая лига ВТБ ждет результатов проверки Роспотребнадзора по коронавирусу в "Локомотиве"

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ внимательно следит за ситуацией в "Локомотиве-Кубань", где выявлены случаи заражения коронавирусом, и ждет результатов проверки от Роспотребнадзора, которые должны появиться в четверг. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе турнира.

Во вторник краснодарский клуб приостановил тренировочный процесс из-за случаев заражения коронавирусом в команде. По этой же причине "Локомотив-Кубань" ранее отказался от участия в предсезонном товарищеском турнире "Кубок Невы", который запланирован на 10-11 сентября.

"Следим за ситуацией, все время на связи с клубом, и ждем четверга и результатов перепроверки, которые придут от Роспотребнадзора", - заявил собеседник агентства.

Сезон-2020/21 Единой лиги ВТБ начнется 20 сентября матчем "Химки" (Московская область) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Первый матч "Локомотив-Кубань" должен провести 23 сентября дома против эстонского "Калева", выступление в Еврокубке краснодарский клуб начнет 30 сентября домашним матчем против бельгийского "Антверпена".