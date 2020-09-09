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КХЛ

КХЛ для проведения вынесенного матча рассматривает ряд стран, включая Израиль

Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил ТАСС, что вынесенный матч между ЦСКА и "Авангардом" пройдет 10 декабря в Иерусалиме

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Израиль входит в число стран, которые Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассматривает в качестве места проведения вынесенного матча в нынешнем сезоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

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Вынесенный матч КХЛ пройдет 10 декабря в Иерусалиме

Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил ТАСС, что вынесенный матч между ЦСКА и "Авангардом" пройдет 10 декабря в Иерусалиме.

"КХЛ рассматривает несколько стран для проведения вынесенного матча чемпионата, - сообщили в пресс-службе. - В их число входит и Израиль. Однако на данный момент говорить о том, что матч в этой стране состоится, а также о дате проведения и его участниках, преждевременно".

В сезоне-2018/19 вынесенные игры КХЛ проходили в Вене и Цюрихе. В сезоне-2019/20 вынесенный матч прошел в швейцарском Давосе.

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