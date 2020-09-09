Победитель Кубка Европы в толкании ядра Лесной стал первым на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Победитель зимнего Кубка Европы - 2018 в толкании ядра Александр Лесной занял первое место на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске. В своей лучшей попытке спортсмен толкнул снаряд на 21,04 метра.

Второе место занял Максим Афонин (20,37 м), третье - Максим Сидоров (20,27 м). Лучший результат сезона в мире принадлежит американцу Райану Кроузеру (22,91 м), в Европе - итальянцу Леонардо Фаббри (21,99 м).

На чемпионате России - 2019, который проходил в конце июля в Чебоксарах, Лесной также стал первым (20,56 м), вторым тогда был Константин Лядусов (20,02 м), третьим - Афонин (19,83 м).