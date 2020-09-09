ВФЛА примет участие в разработке стратегии развития отечественной легкой атлетики

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) намерена разработать проект новой программы развития отечественной легкой атлетики и принять участие в создании стратегии развития этого вида спорта в стране. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ВФЛА Борис Гришин.
"Сегодня в рамках чемпионата России прошло совместное совещание Всероссийской федерации легкой атлетики и Министерства спорта России, на которое были приглашены представители региональных федераций, спортивных школ, в которых есть отделения легкой атлетики, - сказал Гришин. - На совещании обсуждались актуальные вопросы развития легкой атлетики в регионах: заработная плата тренеров, единая спортивная классификация и формирование календарного плана, а также обеспечение инвентарем и укрепление материально-технической базы. Было принято решение проводить такие совещания на регулярной основе".
Министерство спорта РФ на этом совещании представлял директор департамента спорта высших достижений Алексей Морозов.
"В ближайшее время будет разработан проект новой программы развития российской легкой атлетики, ВФЛА будет участвовать в разработке стратегии развития легкой атлетики. Мы понимаем, что сейчас российская "королева спорта" живет в ограниченных условиях для своего развития, но хотим, чтобы сначала в России, а потом и в мире, вернулась на свои прежние лидирующие позиции", - отметил Гришин.
"В ближайшее время будет проведена реорганизация аппарата ВФЛА, будет усилено спортивное направление. Возможности имеющегося на сегодняшний день в федерации спортивного отдела недостаточны для полноценного контроля за проведением соревнований и нормального взаимодействия с субъектами Российской Федерации", - добавил собеседник ТАСС.
По словам Гришина, одной из важнейших задач федерации является формирование правильно выстроенного календаря соревнований на следующий сезон. "При этом нужно учесть все этапы подготовки спортсменов к главным стартам сезона. Также проработаем вопрос возможного проведения новых интересных турниров, в том числе коммерческих. Для этого, а также для реализации стратегических целей и задач федерации в наших планах значится формирование нового попечительского совета, который будет привлекать дополнительные источники финансирования", - заключил исполнительный директор ВФЛА.