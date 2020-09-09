ВФЛА примет участие в разработке стратегии развития отечественной легкой атлетики

"Сегодня в рамках чемпионата России прошло совместное совещание Всероссийской федерации легкой атлетики и Министерства спорта России, на которое были приглашены представители региональных федераций, спортивных школ, в которых есть отделения легкой атлетики, - сказал Гришин. - На совещании обсуждались актуальные вопросы развития легкой атлетики в регионах: заработная плата тренеров, единая спортивная классификация и формирование календарного плана, а также обеспечение инвентарем и укрепление материально-технической базы. Было принято решение проводить такие совещания на регулярной основе".

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) намерена разработать проект новой программы развития отечественной легкой атлетики и принять участие в создании стратегии развития этого вида спорта в стране. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ВФЛА Борис Гришин.

"В ближайшее время будет разработан проект новой программы развития российской легкой атлетики, ВФЛА будет участвовать в разработке стратегии развития легкой атлетики. Мы понимаем, что сейчас российская "королева спорта" живет в ограниченных условиях для своего развития, но хотим, чтобы сначала в России, а потом и в мире, вернулась на свои прежние лидирующие позиции", - отметил Гришин.

"В ближайшее время будет проведена реорганизация аппарата ВФЛА, будет усилено спортивное направление. Возможности имеющегося на сегодняшний день в федерации спортивного отдела недостаточны для полноценного контроля за проведением соревнований и нормального взаимодействия с субъектами Российской Федерации", - добавил собеседник ТАСС.

По словам Гришина, одной из важнейших задач федерации является формирование правильно выстроенного календаря соревнований на следующий сезон. "При этом нужно учесть все этапы подготовки спортсменов к главным стартам сезона. Также проработаем вопрос возможного проведения новых интересных турниров, в том числе коммерческих. Для этого, а также для реализации стратегических целей и задач федерации в наших планах значится формирование нового попечительского совета, который будет привлекать дополнительные источники финансирования", - заключил исполнительный директор ВФЛА.