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Чемпионат России по легкой атлетике

Обладатель золотой медали ЧМ-2013 в прыжках в длину Меньков стал чемпионом России

Второе место занял Артем Примак, третье - Илья Шкуренев
Александр Меньков EPA/GEORG HOCHMUTH
Описание
Александр Меньков
© EPA/GEORG HOCHMUTH

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков стал победителем чемпионата России по легкой атлетике в Челябинске. Спортсмен в лучшей попытке прыгнул на 8,06 метра.

Для 29-летнего Менькова чемпионат России в Челябинске стал первым стартом в 2020 году. Последний раз он принимал участие в соревнованиях в июле 2019 года на Мемориале Знаменских, когда стал первым с результатом 8,01 м и получил травму ноги.

Второе место на чемпионате России занял Артем Примак (7,82 м), третье - Илья Шкуренев (7,81 м). Обладателем лучшего результата сезона в мире является кубинец Лестер Лескей Гэй (8,28 м), в Европе - финн Кристиан Пулли (8,27 м).

На ЧМ-2013 Меньков одержал победу с результатом 8,56 м. На летних чемпионатах России спортсмен побеждал в 2012 и 2018 годах.

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Чемпионат России по легкой атлетике
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