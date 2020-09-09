В "Амуре" надеются на приезд иностранных хоккеистов к домашней серии матчей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Хабаровский "Амур" надеется на приезд легионеров в расположение команды к первой домашней серии матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор клуба Александр Филиппенко.

Первый домашний матч в регулярном чемпионате КХЛ "Амур" проведет 12 сентября с ЦСКА. 14 сентября команда из Хабаровска примет московское "Динамо", а 16 сентября - "Динамо" из Риги. Вратарь Марек Лангхамер, защитник Михайл Йордан, нападающие Томаш и Гинек Зогорна пока не провели ни одного матча в нынешнем сезоне.

"Мы надеемся, что они прибудут в Хабаровск к домашней серии или по ходу, это было бы очень хорошо, - сказал Филиппенко. - У них проблемы с документами, чувствуют себя все хорошо. Они готовятся, но пока находятся не в России".

В трех стартовых матчах регулярного чемпионата "Амур" не набрал ни одного очка и находится на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В среду команда из Хабаровска на выезде встретится с магнитогорским "Металлургом".