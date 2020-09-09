Судья Карасев назначен на матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком"

ТАСС, 9 сентября. Бригада судей во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами Карасева на этой встрече будут Валерий Данченко и Дмитрий Чельцов. Видеоассистентом рефери (VAR) назначен Сергей Иванов, а его помощником - Антон Аверьянов.

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится 13 сентября на "ВЭБ-Арене". Начало игры - 19:00 мск.

Стартовую встречу седьмого тура, в которой 12 сентября сыграют "Тамбов" и "Уфа", обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. На играх "Урал" - "Химки" и "Ахмат" - "Сочи" будут работать судейские бригады во главе с Владимиром Москалевым и Виталием Мешковым соответственно.

В воскресенье на матчи "Динамо" - "Рубин" и "Ротор" - "Краснодар" получили назначение бригады судей во главе с Сергеем Лапочкиным и Михаилом Вилковым соответственно. В понедельник, 14 сентября, на матче "Зенит" - "Арсенал" будет работать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном, а на встрече "Ростов" - "Локомотив" - во главе с Владиславом Безбородовым.

Все игры седьмого тура РПЛ пройдут с использованием VAR.