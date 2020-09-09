Чемпион России в прыжках в длину Меньков заявил, что надеется выступить на Играх в Токио

Чемпионат России в Челябинске стал для 29-летнего Менькова первым стартом после годичного перерыва, связанного с травмой. Спортсмен из Красноярска победил с результатом 8,06 метра.

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков, ставший в среду первым на национальном первенстве, сохраняет надежду на то, что получит возможность выступить в следующем году на Олимпийских играх в Токио. Об этом он рассказал ТАСС.

"Результат неплохой, чего нельзя сказать о своем состоянии, - сказал Меньков. - Пришлось собраться, чтобы хотя бы такой результат показать. А для первого старта сезона все получилось хорошо. Я год не выступал, поэтому тяжело было вернуться".

Последний раз спортсмен принимал участие в соревнованиях в июле 2019 года на Мемориале Знаменских, когда стал первым с результатом 8,01 м и получил травму ноги.

"Меня беспокоят травмы, в течение месяца у меня не получается полноценно тренироваться. Ноги, руки, все подряд. Это был мой последний старт в году. Надеюсь, что дальше здоровье не будет меня подводить", - сказал собеседник ТАСС.

"Смысла нет никакого сейчас выступать в таком состоянии. Результаты нужно показывать со следующего года. Надеюсь, что все сложится и звезды сойдутся, и нам дадут выступить на Олимпиаде, на которой я хочу побороться за медаль", - заключил Меньков, который с 2018 года не может получить допуск от международной федерации.