Футболист "Урала" Бикфалви подарил автомобиль больнице Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Центральная городская больница №3 Екатеринбурга получила автомобиль "Лада Гранта" от полузащитника футбольного клуба "Урал" Эрика Бикфалви, передает корр. ТАСС с церемонии передачи машины.

В матче чемпионата России прошлого сезона "Урал" - "Арсенал" (1:3), который состоялся 15 июля, Бикфалви стал автором одного из самых красивых голов турнира. В качестве бонуса за этот забитый мяч полузащитник получил денежный приз, который он решил направить на благотворительность и приобрел автомобиль для врачей.

"Общее решение клуба - потратить так бонус. Спросили больницы - им не хватало транспорта. Было решение поддержать именно эту больницу, потому что она активно работала с коронавирусными пациентами", - сказал Бикфалви.

Главный врач ЦГБ №3 Антон Старков отметил, что новый автомобиль за сутки поможет обеспечивать около 50 вызовов докторов на дом. "Раньше приходилось использовать и такси, и внешние учреждения, с которыми разыграны аукционные процедуры", - сказал Старков.

В июне переболевший коронавирусной инфекцией нападающий "Урала" Павел Погребняк поблагодарил лечивших медиков и вручил им подарки от клуба - холодильник и футболку с автографами игроков команды.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также ряд других ограничительных мер. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен до 14 сентября. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 26 401.