Коронавирус выявлен у четырех игроков молодежной хоккейной команды "Мамонты Югры"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сентября. /ТАСС/. Случаи коронавирусной инфекции выявлены в команде Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Мамонты Югры" из Ханты-Мансийска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба Высшей хоккейной лиги "Югра".

"У четырех игроков команды "Мамонты Югры", в том числе у двух вратарей, тесты на коронавирус дали положительный результат. По предварительной информации, у всех болезнь протекает без симптомов. Команда готовилась к матчу с казанским "Ирбисом", когда примерно за час до игры пришли результаты тестов, которые на месте в Казани делали игроки", - сказал собеседник агентства.

В среду Молодежная хоккейная лига сообщила о переносе шести матчей "Мамонтов Югры" из-за случаев заражения коронавирусом игроков команды. В частности, матчей против "Чайки" (10 и 11 сентября), "Реактора" (14 и 16 сентября) и "Спутника" (19 и 20 сентября). Также будет перенесен матч против "Ирбиса", который должен был состояться 7 сентября.