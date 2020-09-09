Скончавшийся во время соревнований велогонщик Павел Свешников похоронен в Выборге

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Велогонщик Павел Свешников, который скончался во время соревнований в Москве, похоронен в Выборге. Об этом ТАСС сообщил руководитель выборгского велоклуба "Фаворит", глава Федерации велосипедного спорта Ленинградской области Алексей Редаков.

22-летний Свешников умер в пятницу после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку.

"Отпевание и погребение прошли в Выборге. Присутствовали родные, его товарищи и одноклассники, директора школ, в которых учился Павел, а также представители администрации, спорткомитета, тренеры школы "Фаворит", - сказал Редаков.

Свешников на чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.