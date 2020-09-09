Волейболисты "Зенита" вернутся в Петербург и пройдут тестирование на коронавирус

МОСКВА, 9 сентября . /ТАСС/. Отстраненный от участия в Кубке России по волейболу "Зенит" вернется в Санкт-Петербург, где команда пройдет тестирование на коронавирус. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

В среду Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) отстранила "Зенит" от участия в первом туре предварительного этапа Кубка России из-за симптомов заражения коронавирусом у нескольких игроков команды.

"Команда вернется в Санкт-Петербург, в процессе переезда все будут максимально изолированы. По возвращении игроки и члены команды также будут находиться в изоляции. В этот период будет проведено тестирование на коронавирус, а также обследование на иные заболевания, в том числе простудные", - сказали в пресс-службе.

Первый тур предварительного этапа Кубка России стартовал 7 сентября. "Зенит" находился в одной группе с московским "Динамо", белгородским "Белогорье", "Факелом" из Нового Уренгоя и "Динамо-ЛО" (Ленинградская область). Игры проходят в Москве.