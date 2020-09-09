Бегунья Миллер не верит, что сможет выступать в этом году на зарубежных соревнованиях

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Чемпионка России 2020 года в беге на 400 метров Полина Миллер не верит в то, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) даст возможность российским легкоатлетам выступить в этом сезоне на зарубежных соревнованиях. Такое мнение Миллер высказала ТАСС.

Обладательница золотой медали юниорского чемпионата Европы (до 20 лет) Миллер на чемпионате России в Челябинске пробежала круг за 51,51 секунды.

"Это не те секунды, которые я хотела здесь показать. Но если принимать в расчет, что подготовка к сезону была не совсем такой, какой надо, то я, в принципе, довольна. Тем более, что это был только второй старт в сезоне", - сказала Миллер.

"Судя по всему, больше ничего не будет у меня в этом году. Я не думаю, что нам дадут возможность в этом сезоне выступать на международных стартах", - добавила спортсменка.

Из-за лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics отечественные легкоатлеты могут выступать на зарубежных соревнованиях только в нейтральном статусе. В настоящее время таким статусом не обладает ни один спортсмен.

Комиссия по восстановлению ВФЛА 31 августа отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. После того, как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит этот документ (крайний срок - 30 сентября), международная федерация возобновит выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.