Кокорин заявил, что рассчитывает попасть в заявку "Спартака" на матч против ЦСКА

29-летний Кокорин перешел в "Спартак" в начале августа, но еще ни разу не сыграл за красно-белых из-за травмы. На прошлой неделе он приступил к тренировкам в общей группе без ограничений.

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нападающий футбольного клуба "Спартак" Александр Кокорин рассчитывает попасть в заявку команды на матч седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом Кокорин заявил ТАСС.

"Я начал тренироваться в общей группе, готовлюсь вместе с командой. Конечно, рассчитываю попасть в заявку на матч с ЦСКА", - сказал Кокорин. Также нападающий отметил, что главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско никак не комментирует его физическую форму.

8 сентября итальянский журналист Николо Скира сообщил о том, что Кокорин может продолжить карьеру в Италии. По информации источника, интерес к игроку "Спартака" проявляет "Рома". Клуб якобы уже запросил информацию по возможному трансферу игрока. "Даже не хочу комментировать это", - сказал Кокорин в ответ на вопрос о том, соответствует ли данная информация действительности.

В прошлом сезоне Кокорин выступал за "Сочи", куда он перешел в аренду из "Зенита". В 10 матчах за команду из Краснодарского края он забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. В последний раз нападающий выходил на поле 11 июля, когда "Сочи" на своем поле обыграл "Спартак" (1:0).

"Спартак" после шести туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. Следующий матч красно-белые проведут 13 сентября против ЦСКА. Встреча состоится на "ВЭБ-Арене", начало игры - 19:00 мск.