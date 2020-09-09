Гендиректор "Зенита": футболист Кузяев в ближайшее время определится с клубом

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Далер Кузяев в ближайшее время определится с командой, в которой продолжит карьеру. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

Кузяев выступал за "Зенит" с лета 2017 года, срок его контракта истек 31 июля. Ранее Медведев сообщил ТАСС, что в России игрок намерен выступать только за клуб из Санкт-Петербурга. При этом футболист хочет попробовать силы в одном из европейских чемпионатов.

"Новой информации по будущему Кузяева пока нет, - сказал Медведев. - Он рассматривает варианты продолжения карьеры в Европе. Думаю, этот процесс близок к завершению".

"Мы пока ждем", - добавил гендиректор "Зенита", отвечая на вопрос о том, будет ли клуб из Санкт-Петербурга дожидаться решения Кузяева о его будущем до 17 октября, когда в России закроется трансферное окно.

До перехода в клуб из Санкт-Петербурга полузащитник выступал за "Карелию", "Нефтехимик" и "Терек" (нынешнее название "Ахмат"). За три года выступлений за "Зенит" Кузяев стал двукратным чемпионом России, а также помог команде выиграть Кубок России. В составе сине-бело-голубых он провел 94 матча, в которых забил 12 мячей и отдал девять результативных передач. По итогам сезона-2017/18 он был включен в список 33 лучших футболистов страны.