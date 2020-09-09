Загитова не выступит на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию

ТАСС, 9 сентября. Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова не выступит на контрольных прокатах сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

"Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа - в качестве ведущей "Ледникового периода", - сказала фигуристка. - Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение".

Контрольные прокаты пройдут 12-13 сентября во дворце спорта "Мегаспорт".

Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, однако позже возобновила тренировки. Она была включена в состав сборной России на новый сезон.

Россиянка является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Кроме того, в активе 18-летней фигуристки золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.