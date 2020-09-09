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Бокс

Боксер Гассиев может провести поединок в ноябре в России

В июле 2018 года он уступил украинцу Александру Усику и с тех пор не выходил на ринг
Мурат Гассиев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мурат Гассиев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября . /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев может провести поединок в ноябре в России. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Боем Мурата занимается также его промоутер и менеджер, но есть предложение провести бой в начале ноября в России. Мы сейчас рассматриваем его", - сказал Кремлев.

Гассиев уступил украинцу Александру Усику в июле 2018 года. С тех пор россиянин не выходил на ринг из-за травм, а также проблем с организацией тренировочного лагеря. Он должен дебютировать в супертяжелом весе в 2020 году.

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