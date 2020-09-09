РФС получил апелляцию "Спартака" на решение о наказании Федуна

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) получил апелляцию московского "Спартака" на решение комитета по этике организации, оштрафовавшего владельца красно-белых Леонида Федуна за высказывание о снятии клуба с чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

ФК "Спартак" подаст апелляцию на решение комитета по этике РФС о наказании Федуна

"Апелляция от "Спартака" пришла", - сказал Мельников, отметив что дата рассмотрения обращения красно-белых еще не утверждена.

Федун 9 августа после матча первого тура РПЛ против "Сочи" (2:2) заявил газете "Спорт-Экспресс", что снимет команду с турнира из-за судейских ошибок, повлиявших на результат встречи. 12 августа владелец "Спартака" изменил первоначальное решение, отметив при этом, что "в случае продолжения судейской травли "Спартак" готов покинуть футбольное поле". 2 сентября комитет по этике РФС рассмотрел высказывания Федуна и принял решение оштрафовать его на 200 тыс. рублей.

После шести туров "Спартак" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 14 очков. В седьмом туре РПЛ красно-белые на выезде 13 сентября сыграют с ЦСКА. Встреча пройдет на "ВЭБ-Арене", начало - 19:00 мск.