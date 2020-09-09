Жулин считает, что Загитова не вернется в спорт после снятия с контрольных прокатов

МОСКВА, 9 сентября /ТАСС/. Решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой сняться с контрольных прокатов сборной России означает, что она больше не вернется в большой спорт. Такое мнение ТАСС высказал российский тренер Александр Жулин.

Ранее стало известно, что 18-летняя фигуристка отказалась от участия в прокатах, которые пройдут 12-13 сентября.

"Мое мнение - это означает, что в спорт она не вернется", - сказал Жулин.

Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, однако позже возобновила тренировки и была включена в состав сборной России на новый сезон. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Кроме того, в активе 18-летней фигуристки золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.