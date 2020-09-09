МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) определилась с датой проведения Кубка России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ВФХГ, турнир продет с 7 по 13 октября в Москве.

"Кубок России по художественной гимнастике пройдет в Москве с 7 по 13 октября", - сообщила собеседница ТАСС.

Первоначально планировалось, что Кубок России в середине сентября примет Алушта, но затем было принято решение перенести турнир в Москву без указания точных сроков.

Чемпионат России по художественной гимнастике проходил в Москве с 19 по 25 февраля.