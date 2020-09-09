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Летние олимпийские виды спорта

Кубок России по художественной гимнастике пройдет в Москве с 7 по 13 октября

Изначально турнир планировалось провести в середине сентября в Алуште, но затем он был перенесен в Москву

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) определилась с датой проведения Кубка России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ВФХГ, турнир продет с 7 по 13 октября в Москве.

"Кубок России по художественной гимнастике пройдет в Москве с 7 по 13 октября", - сообщила собеседница ТАСС.

Первоначально планировалось, что Кубок России в середине сентября примет Алушта, но затем было принято решение перенести турнир в Москву без указания точных сроков.

Чемпионат России по художественной гимнастике проходил в Москве с 19 по 25 февраля.

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