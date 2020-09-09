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Фигурное катание

Авербух: работа ведущей - непривычная среда для Загитовой, но она хочет учиться

В среду фигуристка снялась с контрольных прокатов сборной России из-за занятости в шоу "Ледниковый период"
Илья Авербух Юрий Машков/ТАСС
Описание
Илья Авербух
© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова находится в непривычной среде, пробуя себя в роли ведущей шоу "Ледниковый период", но она хочет учиться работе в новом амплуа. Об этом ТАСС рассказал продюсер "Ледникового периода" хореограф Илья Авербух.

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В среду Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России из-за занятости в шоу.

"Алина учится, работа ведущего - это очень большой труд, - сказал Авербух. - Только дилетант скажет, что любой может взять микрофон и стать ведущим. Это непривычная для Алины среда, но она хочет учиться, и ей со всех сторон помогают. В том числе, конечно, ее партнер Алексей Ягудин".

"Чудес не бывает, любой профессии надо учиться. Но я уверен, что от эпизода к эпизоду Алина будет расти. Она хочет этого, ей это интересно", - добавил собеседник агентства.

Загитова - олимпийская чемпионка 2018 года в личном турнире и серебряный призер Игр в командных соревнованиях. Кроме того, в активе 18-летней фигуристки золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.

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