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Фигурное катание

Горшков: федерация с пониманием отнеслась к просьбе Загитовой пропустить прокаты сборной

Фигуристка сообщила, что приняла такое решение из-за работы в качестве ведущей шоу "Ледниковый период"
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) с пониманием отнеслась к просьбе олимпийской чемпионки Алины Загитовой пропустить контрольные прокаты сборной. Об этом ТАСС сообщил президент ФФККР Александр Горшков.

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В среду стало известно, что 18-летняя Загитова не выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 12-13 сентября в Москве во дворце спорта "Мегаспорт".

"В своей просьбе Алина говорила только о пропуске контрольных прокатов. Она обратилась с такой просьбой, мы отнеслись к ней с пониманием", - сказал Горшков.

Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, однако позже возобновила тренировки и была включена в состав сборной России на новый сезон. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Кроме того, в активе 18-летней фигуристки золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.

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