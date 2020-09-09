Авербух: рано говорить о завершении карьеры Загитовой до чемпионата России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Разговоры о возможном завершении карьеры российской фигуристки Алины Загитовой до чемпионата России преждевременны. Такое мнение ТАСС высказал хореограф Илья Авербух после решения Загитовой сняться с сентябрьских контрольных прокатов сборной России.

"До чемпионата России, думаю, мы не можем говорить о ее решении завершить карьеру, - сказал серебряный призер Олимпиады-2002 в спортивных танцах на льду. - Мне кажется, что она абсолютно четко сказала всем, что она приостановила карьеру, и о возобновлении я ни разу не слышал. Да, мы хотим ее видеть, никто не закрывает за ней дверь, это логично и понятно. Она входила в сезон, но приняла такое решение".

Чемпионат России запланирован на 22-27 декабря 2020 года в Челябинске. Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, однако позже возобновила тренировки. Она была включена в состав сборной России на новый сезон.

Авербух, помимо серебра Олимпиады-2002, имеет в активе золото, серебро и бронзу чемпионатов мира.