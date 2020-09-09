Источник: Загитова может пропустить этапы Кубка России по фигурному катанию

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, отказавшаяся от контрольных прокатов сборной России, может пропустить и этапы кубка страны по фигурному катанию. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

18-летняя Загитова объявила о решении отказаться от участия в контрольных прокатах сборной России в среду. На ее решение повлияла занятость в шоу "Ледниковый период", где она является ведущей.

"Загитова может пропустить и этапы Кубка России", - сообщил собеседник агентства.

Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, однако позже возобновила тренировки и была включена в состав сборной России на новый сезон. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Кроме того, в активе 18-летней фигуристки золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.