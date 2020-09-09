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Массовый спорт

Матыцин и Пайкин договорились о начале работы над новой редакцией закона о спорте

К работе будут привлечены депутаты Госдумы, представители органов власти субъектов РФ, представители общероссийских спортивных федераций по командным и индивидуальным видам спорта

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин и глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин договорились о начале работы над новой редакцией закона о спорте. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Пайкин.

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Встреча прошла во вторник, 8 сентября. Матыцин и Пайкин обсудили актуальные вопросы в области законодательного регулирования спорта и физической культуры, перспективы развития государственно-частного партнерства в этой сфере и будущее киберспорта в России.

"Необходимо разработать новый федеральный закон о спорте, - отметил Пайкин. - Действующий сегодня закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" содержит множество пробелов и коллизий, ведь за 13 лет в него вносились изменения более 50 раз. Думаю, новая редакция решит эту проблему".

На встрече была достигнута договоренность о разработке дорожной карты по подготовке новой редакции закона о спорте. К работе будут привлечены депутаты Госдумы, представители органов власти субъектов РФ, представители общероссийских спортивных федераций по командным и индивидуальным видам спорта.

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Пайкин, Борис РомановичМатыцин, Олег Васильевич
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