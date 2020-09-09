"Спартак-2" проиграл "Балтике" в домашнем матче ФНЛ

ТАСС, 9 сентября. Московский "Спартак-2" проиграл калининградской "Балтике" со счетом 0:2 в домашнем матче восьмого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Мячи на счету Ильнура Альшина (26-я минута) и Яна Казаева (52).

"Спартак-2" потерпел второе поражение в чемпионате. В шестом туре красно-белые дома уступили "Краснодару-2" (1:2).

В турнирной таблице "Балтика" занимает третье место, имея в активе 17 очков, "Спартак-2" с 16 очками идет на четвертой позиции.

В следующем туре "Спартак-2" 13 сентября сыграет в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком", "Балтика" в этот же день примет московский "Велес".