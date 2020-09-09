Продлили лето. В Челябинске проходит чемпионат России по легкой атлетике

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Стартовавший во вторник в Челябинске летний чемпионат России по легкой атлетике, по мнению организаторов турнира и самих спортсменов, проходит на высоком уровне. Об этом говорят и болельщики, которые в большом количестве приходят на трибуны местного стадиона, чтобы своими глазами увидеть выступления российских лидеров мировой легкой атлетики.

Первоначально летний чемпионат России - 2020 должен был пройти в июне в Чебоксарах, однако из-за пандемии был сначала перенесен на середину августа, а затем и на сентябрь. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в конце июля приняла окончательное решение относительно проведения главного легкоатлетического старта года в Челябинске с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

"Хочется поблагодарить правительство Челябинской области, а также региональное министерство физической культуры и спорта, которые в условиях пандемии пошли навстречу ВФЛА и сумели в очень короткое время организовать этот турнир, - сказал ТАСС исполнительный директор ВФЛА Борис Гришин. - Соревнования, на мой взгляд, проходят на очень высоком уровне, никаких замечаний от кого-либо в адрес нашей федерации не поступало, в том числе от Российского антидопингового агентства. Если говорить про спортсменов, то они довольны стадионом и в целом организацией. Да и с погодой нам тоже повезло, сейчас в Челябинске стоит настоящее лето".

"Посмотрите, как много людей пришло на трибуны. Конечно, с условием выполнения карантинных норм Роспотребнадзора. Мы видим среди зрителей много местных тренеров и учащихся челябинских спортшкол, которым очень интересно вживую посмотреть на звезд мировой легкой атлетики, которые не каждый день приезжают в Челябинск", - продолжил один из руководителей ВФЛА.

Спортсменам и зрителям при входе на стадион первым делом замеряют температуру тела, сотрудники арены и многочисленные волонтеры напоминают визитерам о необходимости постоянного ношения медицинских масок. Пример зрителям подают журналисты, которые приходят общаться в микст-зону со спортсменами только с закрытым наполовину лицом.

ВФЛА намерена продолжать сотрудничество с Челябинском

Сами спортсмены в беседе с представителями СМИ благодарили болельщиков, так активно поддерживающих своих кумиров с трибун.

"Круто, народ ради меня пришел, это очень приятно. Я, как только это увидел, сразу взялся за микрофон и поблагодарил всех, что пришли", - сказал журналистам серебряный призер чемпионата мира - 2019 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, одержавший в Челябинске победу на своей коронной дистанции.