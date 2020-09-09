Бронзовый призер ЧМ-2013 в метании копья Тарабин занял второе место на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Обладатель бронзовой медали чемпионата мира 2013 года в метании копья Дмитрий Тарабин занял второе место на чемпионате России в Челябинске. В своей лучшей попытке спортсмен метнул снаряд на 79,23 метра.

Чемпионом России 2020 года стал Николай Орлов (82,33). Третье место занял Владислав Панасенков (77,72). Лучший результат сезона в мире принадлежит немцу Йоханнесу Феттеру (97,76).

На чемпионате России - 2019, который проходил в Чебоксарах, Тарабин показал лучший результат (80,49), вторым тогда был Николай Орлов (77,62), третьим - Борис Бездольный (72,82).

В 2013 году на московском чемпионате мира Тарабин стал третьим с результатом 86,23. Личный рекорд (88,84) был установлен в июле 2013 года на чемпионате России в Москве.