Серебряный призер ОИ-2012 в прыжках в длину Соколова стала второй на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Обладательница серебряной медали Олимпийских игр в Лондоне в прыжках в длину Елена Соколова заняла второе место на чемпионате России в Челябинске. Спортсменка в лучшей попытке прыгнула на 6,51 метра.

Для 34-летней Соколовой чемпионат России в Челябинске стал первым крупным стартом летнего сезона. В конце февраля она выиграла зимний чемпионат России в Москве с результатом 6,48 м.

Первое место на чемпионате России заняла Полина Лукьяненкова (6,57 м), третье - Юлия Пидлужная (6,47 м). Обладательницей лучшего результата сезона в мире является представительница Германии Малайка Михамбо (7,03 м).

Соколова побеждала на чемпионатах России в 2009, 2012, 2017 и 2018 годах. На Олимпиаде-2012 она стала второй с результатом 7,07 м. Соколова также является победительницей Европейских игр - 2019.