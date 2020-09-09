{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат России по легкой атлетике

Серебряный призер ОИ-2012 в прыжках в длину Соколова стала второй на чемпионате России

Первое место заняла Полина Лукьяненкова, третье - Юлия Пидлужная

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Обладательница серебряной медали Олимпийских игр в Лондоне в прыжках в длину Елена Соколова заняла второе место на чемпионате России в Челябинске. Спортсменка в лучшей попытке прыгнула на 6,51 метра.

На эту тему
Бронзовый призер ЧМ-2013 в метании копья Тарабин занял второе место на чемпионате России

Для 34-летней Соколовой чемпионат России в Челябинске стал первым крупным стартом летнего сезона. В конце февраля она выиграла зимний чемпионат России в Москве с результатом 6,48 м.

Первое место на чемпионате России заняла Полина Лукьяненкова (6,57 м), третье - Юлия Пидлужная (6,47 м). Обладательницей лучшего результата сезона в мире является представительница Германии Малайка Михамбо (7,03 м).

Соколова побеждала на чемпионатах России в 2009, 2012, 2017 и 2018 годах. На Олимпиаде-2012 она стала второй с результатом 7,07 м. Соколова также является победительницей Европейских игр - 2019.

Теги
Чемпионат России по легкой атлетике
Фигурное катание
Траньков: пропуск Загитовой контрольных прокатов не означает завершения карьеры
Олимпийский чемпион Сочи считает, что фигуристка может позволить себе пропустить контрольные прокаты сборной России
Читать полностью