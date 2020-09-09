Радионова: говорить о завершении карьеры Загитовой пока преждевременно

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вопрос о завершении карьеры олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой поднимать пока рано, несмотря на отказ спортсменки от контрольных прокатов сборной России. Такое мнение ТАСС высказала бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова.

18-летняя Загитова объявила о решении отказаться от участия в контрольных прокатах сборной России в среду. На ее решение повлияла занятость в шоу "Ледниковый период", где она является ведущей.

"Никто не знает, планирует Алина завершать карьеру или нет, все зависит только от нее, от ее желания или нежелания снова вливаться в соревновательную жизнь, - сказала Радионова. - И все-таки я думаю, что о завершении карьеры говорить пока преждевременно, это сильная спортсменка, у которой есть все титулы. И сейчас все будет зависеть только от ее мотивации".

Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, однако позже возобновила тренировки и была включена в состав сборной России на новый сезон. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Кроме того, в активе 18-летней фигуристки золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.