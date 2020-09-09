Сборные Кубы и США выступят на Кубке мира по боксу в России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сборные Кубы и США примут участие в Кубке мира по боксу в России в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Кубок России по боксу будет проводиться в ежегодном формате, - сказал Кремлев. - В следующем году он будет еще более масштабным, также мы планируем увеличить призовой фонд турнира. Опыт этого года показывает, что призовой фонд турнира в 15 миллионов рублей - это очень хорошая мотивация для спортсменов, ведь, кроме спортивного интереса, есть еще и хорошее финансовое обеспечение. Также наши юные поклонники, которые в будущем выберут бокс своей профессией, будут знать, что могут заниматься любимым видом спорта и стать сильными, самодостаточными людьми и настоящими патриотами".

"Это отличная популяризация для бокса. Что касается участия иностранцев в Кубке России, то в следующем году Россия примет Кубок мира по боксу, в котором примут участие и кубинцы, и американцы", - добавил собеседник агентства.