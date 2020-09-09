Ягудин считает, что Загитова сможет совмещать фигурное катание и работу ведущей

В среду Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России из-за занятости в шоу.

"Я считаю, Алине вполне по силам совмещать фигурное катание и работу ведущей проекта, - сказал Ягудин. - Конечно, если бы она была непосредственно участником "Ледникового периода", это было бы нереально. Но, что касается нашего графика, ты можешь смещать выходные согласно расписанию съемок - у нас они проходят по вторникам".

"Да, работы много, но ты устаешь больше психологически - во-первых, много текста, во-вторых, для нее это абсолютно новая профессия. Я сам после съемок с квадратной головой от усталости возвращаюсь. Да, меня многие спрашивают, завершила ли она карьеру. Но здесь фраза [бывшего футболиста Андрея] Аршавина, за которую его столько гнобили, "ваши ожидания - ваши проблемы" ложится на сто процентов", - добавил Ягудин.

Ягудин подчеркнул, что нужно с уважением отнестись к любому решению 18-летней Загитовой о продолжении или завершении карьеры.

"Мы никого не заставляли влюбляться в наше катание, в наши успехи, в наши костюмы, - сказал собеседник ТАСС. - Каждый человек живет для себя в первую очередь, и то, что сделала Алина к ее 18 годам, многие не могут сделать за всю свою жизнь. Если она решит заканчивать, все равно ей огромное спасибо за то, что она сделала. Ее жизнь только начинается - она никому ничего не должна, и она достаточно взрослый человек, чтобы самой принимать решения".

Будущий журналист

В этом году Загитова подала документы на поступление в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по направлению "Журналистика".

"На первых пробах в "Останкино", когда мы общались, меня поразила одна ее фраза. Я спросил, как у нее дела, как учеба, видела ли она материалы о себе, она ответила: "Я пошла учиться на журналистику, чтобы писать нормальные статьи, чтобы писать правду, а не то, что обо мне пишут сейчас". Ее никто не тащил за язык, - отметил Ягудин. - И то, чего она хочет добиться, это похвально, она пошла учиться с мыслями о своем будущем".

"Ей нереально тяжело в "Ледниковом периоде", у нее мало жизненного опыта, который дает информацию для разговорного жанра, но она пробует себя. На съемки она пришла абсолютно подготовленной - я не знаю, когда она учила текст, может ночью. Да, она скромная, и это не дает ей дополнительных бонусов в плане общения. Она переживает громадное волнение, и я хочу, чтобы наш тандем в качестве ведущих вырос во что-то очень хорошее, очень профессиональное", - заключил собеседник агентства.