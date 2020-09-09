ЭСК РФС признала ошибкой неназначение пенальти в ворота "Ахмата" в игре с ЦСКА

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибкой неназначение пенальти в ворота грозненского "Ахмата" в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встреча, прошедшая 30 августа в Грозном, завершилась победой столичной команды со счетом 3:0, на 66-й минуте полузащитник ЦСКА Константин Кучаев упал в штрафной после удара по ногам со стороны защитника "Ахмата". На матче отсутствовала система видеоассистента рефери (VAR). Главным арбитром встречи был Сергей Иванов.

"В отношении футболиста ЦСКА Константина Кучаева совершен фол по неосторожности значительной интенсивности. Защитник ударил нападающего по ноге в попытке сыграть в мяч. Судья ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота "Ахмата", - говорится в сообщении.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков после шести матчей. "Ахмат" идет седьмым, также имея в активе 10 очков, но уступая ЦСКА и "Ростову" (шестое место) по дополнительным показателям.

ЭСК РФС также признала правильным решение арбитра Владимира Москалева не назначать пенальти в эпизоде с падением нападающего "Зенита" Сердара Азмуна в штрафной площади московского "Локомотива" на девятой минуте матча шестого тура РПЛ, который завершился вничью со счетом 0:0.